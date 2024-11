Deferiti il proprietario dell'immobile e il comodatario. In corso indagini per accertare la provenienza delle armi poste sotto sequestro

Scoperto un arsenale in un garage di Bagnara Calabra, nel Reggino. In particolare, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del compartimento di Polizia ferroviaria per la Calabria, unitamente a quello della Squadra mobile della locale Questura, ha rinvenuto un arsenale costituito da un fucile calibro 12, una carabina semiautomatica calibro 308 e sette pistole semiautomatiche con matricola abrasa di diversi calibri e marche. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute circa tremila munizioni per fucile e per pistola di vario calibro. Denucniati il proprietario dell'immobile e l'attuale comodatario. Sono in corso ulteriori indagini tesi ad accertare la provenienza e l’eventuale uso delle armi sequestrate.