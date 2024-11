VIDEO | Almeno mille i cittadini accanto ai titolari del negozio devastato dalle fiamme. Presente anche il neopresidente della Commissione antimafia Nicola Morra: «Queste persone non possono e non devono essere abbandonate»

All'appello di Libera hanno risposto in tantissimi, almeno mille reggini si sono riuniti sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria per manifestare sostegno ai titolari del negozio "Zero Glutine Life", oggetto nei giorni scorsi di un incendio che ha completamente distrutto l'esercizio commerciale, inaugurato appena un mese fa in via del Torrione, in pieno centro.



«Era doveroso che le istituzioni attraverso la Commissione nazionale antimafia manifestassero la vicinanza a queste persone che non possono e non debbono essere abbandonate» - ha dichiarato il il senatore calabrese Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, presente alla manifestazione.

«Fra l'altro - ha aggiunto Morra - qui accanto alla proprietaria del negozio che è stato oggetto del vile atto ci sono anche persone, e penso a Tiberio Bentivoglio, che hanno una storia che da un lato grida vendetta per i ritardi colpevoli forse dello Stato. Adesso siamo qua a cercare non soltanto di offrire testimonianza ma anche di riparare a ciò che magari poteva e doveva essere fatto meglio prima».

