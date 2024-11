Vasta azione di controllo del territorio operata dai carabinieri della Compagnia di Locri. A Martone denunciate due persone per allaccio abusivo alla rete elettrica

Un arresto e alcune denunce. Questo il bilancio di una vasta azione di controllo sul territorio della Locride operata dai Carabinieri della Compagnia di Locri, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Carabinieri di Vibo Valentia. Il servizio si è concluso con il controllo di 458 persone e di 243 veicoli.



I militari della Stazione di Platì hanno arrestato un 75enne del posto per evasione. L’uomo, sottoposto alla misura di detenzione domiciliare, è stato sorpreso in giro per le vie cittadine. Due le persone di Martone (rispettivamente di 59 e 26 anni), invece, denunciate perché si erano allacciate abusivamente alla rete elettrica.



I rappresentanti della Benemerita di Bagnara Calabra, infine, hanno denunciato un 21enne del posto per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri.