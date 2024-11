Il 23 e 24 ottobre il primo meeting della Polizia Locale del sud Italia, che si terrà nel cuore del suggestivo centro storico di Cosenza.

Pol2014 - Due giornate evento per la Polizia Locale del sud Italia, caratterizzate da momenti conviviali e corsi d'aggiornamento gratuiti rivolti ai membri delle forze dell'ordine, tenuti da esperti del settore e qualificati rappresentati di Enti Locali e Associazioni di categorie professionali. Una occasione importante per fare il punto sulle ultime novità normative, e per conoscere le novità tecnologiche di supporto all'attività operativa delle forze di Polizia Locale.



Sede dei convegni saranno gli edifici storici di Cosenza, che diventeranno polo attrattivo di polizia, cittadini e numerose aziende provenienti da tutta Italia, ospiti anche per il ricco programma di eventi collaterali e location degli stand di aziende operanti nel settore.



Info e programma su

www.polmeetingsud.it