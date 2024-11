Il 32enne, sposato con una figlia, non risultava reperibile dal 20 giugno scorso. La gendarmeria l’avrebbe trovato in possesso di 30 chili di marijuana. Vicenda da chiarire, indagini in corso

Si troverebbe in Francia, nella cittadina di Montpellier, l’autotrasportatore di Polistena Francesco Baglio, di cui non si avevano notizie dallo scorso 20 giugno. Il giovane, 32 anni, sposato e con una figlia, secondo gli ultimi sviluppi documentati dal Quotidiano del Sud, sarebbe stato arrestato poiché, ad un posto di blocco della gendarmeria francese, sarebbe stato trovato in possesso di circa 30 chili di marijuana. Una vicenda dai contorni da chiarire vista anche la stranezza della comunicazione della detenzione avvenuta non tramite le autorità d’Oltralpe ma tramite un compagno di cella.

!banner!

Francesco Baglio, partito per lavoro dal porto di Civitavecchia, avrebbe raggiunto Barcellona, in Spagna e dopo qualche giorno, avrebbe bruscamente interrotto le conversazioni con la famiglia. Sono stati proprio i congiunti a lanciare l’allarme e lasciare che Farnesina e Prefettura di Reggio Calabria, consegnassero, seppur ancora parzialmente, la verità su quanto accaduto. Le indagini sono ancora in corso.