Sono stati esposti i casi più frequenti per mettere in guardia le fasce più deboli della popolazione. Il consiglio è quello di contattare sempre le forze dell’ordine al numero unico 112

Nei giorni scorsi personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Catanzaro ha tenuto un incontro con un gruppo di fedeli della parrocchia Sacro Cuore, circa quaranta persone, in prevalenza pensionati, illustrando quelli che sono i pericoli a cui vanno incontro soprattutto i soggetti appartenenti alle fasce cosiddette “deboli”.

Dopo aver spiegato quanto previsto dal codice penale in materia di “criminalità predatoria”, il dirigente dell’ufficio, i due ufficiali di pg di comprovata esperienza e referenti dell’ufficio denunce, affiancati da un equipaggio della squadra volante, hanno illustrato le varie modalità con le quali si realizza uno dei reati più abietti, ovvero quello di truffa, caratterizzato dal raggiro, approfittando della buona fede delle persone, soprattutto degli anziani.

Il reato di truffa si differenzia dagli altri reati proprio per l’elemento dell’artifizio cioè dell’inganno finalizzato a raggirare la vittima, ingenerando la percezione di una falsa apparenza esteriore, portando così la vittima, suo malgrado, a “collaborare” con il truffatore, consegnandogli denaro, o altri oggetti preziosi.

Sono state illustrate le più frequenti ipotesi di truffa: da quella del finto poliziotto o carabiniere che telefona alla vittima, preannunciando un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un familiare, alla truffa dello “specchietto”, frequente in ambito stradale, fino alle variegate tipologie di truffe messe in atto attraverso l’invio di messaggi, mail e utilizzando i social.

Nella consapevolezza che la prevenzione, in quest’ambito, si realizza tramite una capillare informazione, il consiglio è quello comunque di informare sempre le forze dell’ordine, tramite il numero unico per le emergenze 112, per ogni tipo di approccio che gli utenti, soprattutto anziani, dovessero ricevere.