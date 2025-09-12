L'agente libero dal servizio ha messo a rischio la propria vita per aiutare una persona spinta a largo dalle correnti marine in Sicilia. Il suo coraggio è stato omaggiato dal primo cittadino Federico Basile

L’impegno verso il dovere non ha limiti di tempo. Quando la coscienza chiama, si risponde con prontezza. È quanto messo in pratica da Fausto, agente eroe della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di P.S. Gioia Tauro, il quale ha salvato un uomo che, mentre nuotava nelle acque antistanti la spiaggia di Torre Faro, in provincia di Messina, era stato spinto al largo dalle correnti marine e non riusciva a tornare a riva.

Il poliziotto, che in quel momento si trovava in spiaggia con i propri familiari, libero dal servizio, non ha esitato a gettarsi in acqua e a raggiungere il bagnante che era stato colto da un malore, riportandolo con non poche difficoltà a riva, ed a praticare le manovre di primo soccorso.

Un episodio che rappresenta un esempio di dedizione e umanità che va oltre l’obbligo professionale. Un gesto nobile che dimostra l’altruismo delle forze dell’ordine anche quando sono fuori servizio, nel mettere a rischio la propria vita per tutelare le persone in difficoltà. Un impegno continuo, un forte senso di responsabilità per garantire la sicurezza.

Il coraggio di questo poliziotto è stato omaggiato ieri, presso il Palazzo Zanca di Messina, dal sindaco Federico Basile, che ha voluto incontrare l’Agente per esprimergli la più sincera e profonda gratitudine per il gesto di straordinaria umanità.