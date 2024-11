Le parole del vescovo di Locri-Gerace nel corso dell’omelia in occasione della tradizionale festa della Madonna della Montagna: « Polsi è testimone silente di tanto male, ma anche di tanta fede popolare»

«Perdono per coloro che sono morti nei loro peccati. Per quanti hanno cagionato spargimento di sangue, lacrime di dolore e sofferenze di ogni genere. Perdono per i mafiosi che si sono fatti vanto della sacra immagine della Madonna di Polsi. Perdono per quanti hanno disonorato il nome stesso della famiglia. Perdono per una fede popolare troppo superficiale e poco coerente».



Queste le dure parole del vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, nel corso dell’omelia in occasione della tradizionale festa della Madonna della Montagna.



«Perdono – continua il vescovo - per quanti hanno legato la sacra immagine di Maria della Montagna ai loro progetti criminali. Polsi è testimone silente di tanto male, ma anche di tanta fede popolare, semplice, spontanea».