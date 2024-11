I vigili del fuoco in visita nei reparti di pediatria dell'ospedale di Cosenza

Pompieri in corsia nel giorno della Befana. I vigili del fuoco del distaccamento di Scalea si sono recati in visita

ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria e oncologia pediatrica dell’ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Come ricordo del tempo passato insieme, i vigili del fuoco hanno consegnato ai bambini delle t-shirt ideate dal personale del distaccamento, insieme ad un attestato con l’effige di Grisù, il dinosauro pompiere.