«Fare il ponte sullo Stretto significa anche accelerare sull'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che deve ancora essere progettata compiutamente». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, collegato in streaming con l'assemblea dell'Anci di Crotone sul tema “Competitività e sviluppo a partire dalle infrastrutture”

«Il mio obiettivo - ha aggiunto Salvini - è effettuare entro due anni la posa della prima pietra». Il ministro ha poi parlato del codice degli appalti: «Per il Codice degli appalti ho frequentato più l'Ance che i miei figli. Il Codice degli appalti l'ho trovato sulla scrivania e in 56 giorni è stato approvato all’unanimità. Dimezza le garanzie chieste alle imprese per partecipare, dimezza la soglia per accedere alla revisione dei prezzi, taglia pesantemente i tempi di burocrazia, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici alle valutazioni archeologiche e paesaggistiche. Si ascolta tutto e tutti, ma poi come politica, come ministro ho l'onore e l'onere di decidere perché non possono esserci ricorsi di micro associazioni accolti da micro tribunali che bloccano i lavori di strade e ferrovie da centinaia di milioni di euro».

«Leggevo su alcuni giornali lontani dall'orientamento liberale titoli del tipo: 'codice appalti più veloce, procedure più snelle favoriranno la mafia'. Il problema - non sono le infiltrazioni mafiose. Io penso che sia vero il contrario. Le infiltrazioni e la corruzione ci sono laddove i tempi sono lunghi, i processi sono lunghi e dove cittadini ed imprese non hanno risposte».