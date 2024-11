«Apprezzo le parole del Ministro De Micheli, che esprimono la disponibilità all'ascolto e all’approfondimento sul Ponte dello Stretto. Penso pertanto che sia necessario ipotizzare al più presto un incontro anche con il Presidente della Regione Sicilia, per valutare la possibilità di realizzazione di un’opera che ritengo strategica non solo per il futuro di Calabria e Sicilia ma per quello dell’intero Paese». Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria in merito all'apertura del ministro delle Infrastrutture e Trasporti De Paola De Micheli che il 5 giugno scorso si era detta favorevole ad avviare una fase di studio sul ponte sullo Stretto se finanziato dall'UE.

In mattinata, anche il ministro della Cultura e Turismo Dario Franceschini aveva espresso parere positivio sulla eventuale costruzione dell'infrastruttura che collegherebbe la Calabria con la Sicilia.