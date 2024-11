L'uomo, fermato in flagranza di reato, è stato posto ai domiciliari

I carabinieri di Acri, hanno rintracciato e arrestato, un 46enne di Acri in esecuzione di un ordine di custodia cautelare per i reati di porto abusivo di armi, danneggiamento e minaccia commessi lo scorso 22 marzo, per i quali era stato arrestato in flagranza di reato. L'uomo è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Francesco Pirillo