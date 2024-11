La droga sequestrata, cocaina purissima, se venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 70 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e con il coordinamento della Dia hanno sequestrato, stamani, due ingenti carichi di cocaina purissima, per un totale di oltre 340 chilogrammi.

Un primo carico di circa 55 kg era nascosto in un container proveniente dal Brasile e diretto in Slovenia che trasportava alluminio. Un altro carico, contenente ben 289 kg di cocaina, si trovava invece in un altro container che trasportava caffè, proveniente anch’esso dal Brasile e diretto a Trieste.

La cocaina sequestrata, per un ammontare complessivo di 344 kg, avrebbe fruttato, con la vendita al dettaglio, circa 70 milioni di euro.