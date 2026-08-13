Il ragazzo di 22 anni è stato trovato in possesso di cento grammi di hashish e tre grammi di cocaina all’interno del proprio alloggio

Non si ferma l’attività di controllo del territorio predisposta dai Carabinieri della Compagnia di Scalea in vista della settimana di Ferragosto, periodo caratterizzato dall’afflusso massimo di turisti e residenti lungo la Riviera dei Cedri.

Il dispositivo di prevenzione interessa in particolare i principali centri della costa, tra cui Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella e Scalea, con controlli mirati non soltanto lungo le strade, ma anche nelle strutture ricettive, nei camping, sui litorali e durante gli eventi pubblici e gli spettacoli all’aperto.

Proprio nell’ambito di questi servizi, i Carabinieri della Stazione di Praia a Mare hanno arrestato un giovane di 22 anni, dipendente di una struttura ricettiva della zona, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Droga nascosta nell’armadio

I militari, impegnati in un servizio di prevenzione all’interno di un camping-villaggio, hanno concentrato la propria attenzione sull’alloggio utilizzato in via esclusiva dal giovane cameriere. Durante la perquisizione personale e locale, all’interno dell’armadio della camera da letto sarebbero state trovate diverse quantità di droga.

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno sequestrato 100 grammi di hashish, già suddivisi in panetti, e 3,20 grammi di cocaina, quest’ultima già confezionata in dosi.

Nel corso dell'operazione sono stati inoltre rinvenuti un bilancino elettronico, materiale plastico ritenuto idoneo al confezionamento delle sostanze stupefacenti e 600 euro in contanti, costituiti da banconote di diverso taglio. Il denaro, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile all’attività di spaccio.

Arrestato e trasferito in carcere

Al termine degli accertamenti, il 22enne è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della competente Autorità giudiziaria di Paola, che ha assunto la direzione delle indagini, il giovane è stato trasferito presso la Casa circondariale di Paola, in attesa dell’udienza di convalida.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Scalea proseguiranno per tutta la settimana di Ferragosto con l’obiettivo di garantire la sicurezza di residenti e villeggianti e prevenire fenomeni di illegalità nei luoghi maggiormente frequentati della Riviera dei Cedri.