Un uomo che sfreccia in mare su una moto d'acqua a Praia a Mare, a pochi metri dalla riva, noncurante del rischio di provocare seri danni. È la denuncia del giornalista e deputato per Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha postato un video inviato da un turista, corredato da una frase: "Ci troviamo sulla spiaggia di Praia a mare. C'è questo energumeno con questa moto d' acqua che sfreccia tra i bagnanti". Il video, che sulla pagina del parlamentare è stato pubblicato integralmente, è stato tagliato in alcuni punti per garantire la privacy delle persone presenti.

A rischio l’incolumità

L'uomo, con il suo comportamento, avrebbe ignorato le regole di sicurezza marittima che impongono a chi guida una moto d'acqua di entrare in mare utilizzando lo specchio d'acqua delimitato da boe e riservato ai natanti, lontano da turisti intenti a fare il bagno.

«Bisogna chiamare la guardia costiera (capitaneria di porto) - è il commento di un utente -. Le moto d'acqua, motoscafi, ecc... devono circolare con elica in acqua e motore acceso a 300 mt dalla riva, diversamente scatta il sequestro dell'imbarcazione e la denuncia della persona».