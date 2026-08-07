L’ago di una siringa abbandonato sulla spiaggia, senza alcuna protezione. È quanto documentato da Filomena Papaleo, per tutti Mena, una donna del posto che ha condiviso sui social una fotografia (di cui abbiamo verificato l’autenticità) accompagnata da un messaggio rivolto ai bagnanti: «Ecco perché non si deve mai camminare scalzi in spiaggia...».

L'immagine, scattata su un tratto di spiaggia di Praia a Mare, di cui non rendiamo nota l'esatta ubicazione per evitare inutili allarmismi, vuole richiamare l'attenzione su un tema spesso sottovalutato: la necessità di prestare sempre la massima attenzione quando si frequenta l'arenile.

Prevenire è meglio che curare

L'episodio rappresenta infatti un promemoria sull'importanza di adottare alcune semplici precauzioni. Prima di sistemare il proprio telo da mare o di raggiungere il bagnasciuga a piedi nudi è sempre consigliabile osservare con attenzione il tratto di spiaggia circostante, verificando che non siano presenti oggetti potenzialmente pericolosi.

Oltre alle siringhe, infatti, sulle spiagge possono trovarsi frammenti di vetro, chiodi, ferri arrugginiti, ami da pesca o altri materiali in grado di provocare ferite anche serie, soprattutto in queste settimane in cui le coste calabresi sono prese d’assalto da decine di migliaia di turisti.

Un invito alla prudenza

Per questo motivo è buona norma utilizzare, quando possibile, apposite scarpe da mare, soprattutto nei tratti di litorale meno frequentati o dove la presenza di detriti potrebbe passare inosservata.

Si tratta di un invito alla prudenza valido non solo per Praia a Mare, ma per tutte le località balneari. Bastano pochi secondi di attenzione per evitare incidenti e godersi una giornata al mare in piena sicurezza.

Cosa fare in caso di rifiuti pericolosi

In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi, come una siringa abbandonata, è inoltre importante evitare di toccarli o spostarli. La scelta più prudente è segnalarne tempestivamente la presenza alle autorità competenti, alla Polizia locale o al Comune, affinché possano intervenire in sicurezza e rimuovere il materiale, eliminando così ogni potenziale rischio per i bagnanti.