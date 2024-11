Il sacerdote è però riuscito a metter in fuga i malviventi. Indagano i carabinieri

I Carabinieri di Scalea stanno indagando su un'aggressione subita dal parroco della chiesa di San Paolo, nel territorio di Praia a Mare, don Umberto Praino. Il religioso, nella serata di sabato scorso, dopo aver celebrato la messa delle 19, è stato immobilizzato da due persone, forse per un tentativo di furto.

Al sacerdote prima sono state legate le mani con del nastro isolante e poi è stato portato in uno sgabuzzino, ma nonostante questo è riuscito a attirare l'attenzione dei fedeli urlando e facendo scappare i due aggressori. Il prete non ha riportato conseguenze e dalla chiesa non è stato portato via niente.