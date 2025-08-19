Commercianti e passanti avrebbero chiamato più volte i soccorsi, ma al centralino avrebbero risposto che in quel momento i mezzi erano impegnati in altri interventi. Alla fine le persone accorse sul posto hanno deciso di non aspettare oltre perché la donna perdeva molto sangue

Una caduta apparentemente banale sarebbe potuta costare cara a una turista campana in vacanza a Praia a Mare. La donna, 82 anni, ha atteso invano per lunghi minuti un'ambulanza che non è mai arrivata, rischiando gravi conseguenze. Secondo le testimonianze, commercianti e cittadini avrebbero allertato i soccorsi più volte, ma al centralino avrebbero risposto che in quel momento le ambulanze erano impegnate in altri interventi. La paziente avrebbe dovuto attendere l'arrivo di una terza ambulanza da Belvedere Marittimo, ma la copiosa perdita di sangue ha spinto i cittadini ad agire autonomamente e a trasportarla nel vicino ospedale con un mezzo proprio.

I fatti

Intorno alle 13 di oggi, una donna è inciampata mentre percorreva a piedi via dei Mercanti ed è caduta rovinosamente al suolo, procurandosi una profonda ferita alla gamba. L'82enne è stata subito soccorsa dai presenti. Alcuni hanno subito richiesto un'ambulanza al 118, altri hanno provato a tamponare la ferita. Ma non è bastato.

La malcapitata ha continuato a perdere sangue fino a perdere i sensi. I cittadini, a distanza di una ventina di minuti, hanno ricominciato a chiamare il 118, sollecitando l'arrivo dell'ambulanza, ma l'incaricato li avrebbe informati che in quel momento i mezzi di soccorso in dotazione all'ospedale di Praia, lontano soltanto un paio di chilometri dal luogo dell'incidente, erano già impegnati in altri soccorsi.