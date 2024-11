Cisl e Uil: Cisl e Uil: 'Bene tavolo con Delrio ma manteniamo alta l'allerta'. Tolti tutti i blocchi attuati stamattina in tutta la regione

CATANZARO - Il sottosegretario alla Presidenza dela Consiglio, Graziano Delrio incontrerà il 12 novembre a Palazzo Chigi i segretari generali della Cisl e della Uil della Calabria, Paolo Tramonti e Santo Biondo, per discutere delle vertenze dei lavoratori precari e dei percettori di ammortizzatori sociali. La conferma del tavolo romano è venuta al termine della riunione che i rappresentanti sindacali hanno avuto con il prefetto di Catanzaro, Raffaele Cannizzaro. Soddisfazione ma anche cautela a conclusione dell'incontro sono stati espressi dai sindacati, che annunciano la rimozione dei blocchi attuati da stamane in varie località della regione.



"Manteniamo comunque lo stato di allerta - ha detto Biondo - e aspettiamo i risultati dell'incontro di mercoledì prossimo a Roma. E' importante che i 22 milioni per il pagamento di una mensilità ai percettori di ammortizzatori sociali siano stati sbloccati. Quello di oggi è un buon risultato del sindacato".



"Al Governo Renzi, però - ha aggiunto Biondo - diciamo di non scoprire il proprio tallone d'Achille in Calabria, perché se a livello nazionale tra gli annunci e i fatti, ci sono pochi riscontri, in Calabria non ce n'è nessuno. L'apertura di questo tavolo è comunque un fatto importante. Quello che è inaccettabile è che l'incapacità della classe politica diventi un alibi e che si facciano pagare le conseguenze negative ai lavoratori calabresi".