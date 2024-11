Tramite l’elisoccorso il ragazzo è stato trasportato all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Non sarebbe in pericolo di vita

Sfiorata la tragedia a Borgia, nel Catanzarese. In contrada “Brisella”, un giovane di 25 anni è precipitato in una scarpata. Sul posto i militari dell’Arma, i Vigili del fuoco e i soccorsi. Tramite l’elisoccorso, quindi, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Pur riportando un trauma cranico e la rottura degli arti, non sarebbe in pericolo di vita. Poco chiare le dinamiche dell'incidente ma non si esclude possa essersi trattato di tentato suicidio.

l.c.