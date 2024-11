La donna è stata assassinata nello scorso mese di dicembre in una località periferica di Belvedere Marittimo (CS) all'interno di un'autovettura totalmente distrutta dalle fiamme.

All'alba di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Scalea hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Paola, dal locale Ufficio del G.I.P a carico di Sergio Carrozzino, 44 anni, accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. L'operazione è il frutto di un'articolata indagine dei carabinieri della Compagnia di Scalea, che ha avuto origine dopo la macabra scoperta del corpo della vittima, della quale il marito aveva denunciato la scomparsa poco prima. La donna, uscita di casa per andare a fare la spesa nel tardo pomeriggio del 12 dicembre scorso, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stata sorpresa dal suo assassino all'interno del parcheggio del supermercato dove si era recata per fare delle compere. Sergio Carrozzino, sorvegliato speciale con obbligo di dimora, è stato scarcerato nell'aprile del 2015 dopo aver espiato una condanna definitiva a 15 anni di reclusione per l'omicidio del fratello del cognato della donna assassinata. Vista la sua pericolosità l'arresto è avvenuto con l'impiego delle unità speciali dei Carabinieri del Gruppo Operativo Calabria.



I dettagli dell'indagine verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che sarà tenuta dal Procuratore della Repubblica di Paola, Bruno Giordano, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza alle ore 17,30.