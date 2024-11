La vicenda delle presunte molestie di un professore dei licei di Belvedere Marittimo a danno di alcune alunne, tutte minorenni, entra nel vivo. Ieri, nella sala di ascolto del tribunale di Paola si è svolto l'incidente probatorio in audizione protetta. Al vaglio degli inquirenti le testimonianze delle vittime, che contestano ripetute molestie da parte del docente e persino un tentativo di violenza sessuale.

L'incidente probatorio

Le ragazze, in una lunghissima udienza, sono state ascoltate dal perito psicologo Lopez, alla presenza, in aula separata, del gip Rosamaria Mesiti, del pm Rossana Esposito, e del difensore del professore, l'avvocato Giorgio Cozzolino e dei legali delle ragazze, Francesco Liserre, Luigi Crusco e Orsola Silvestri. Unico assente, il docente.

La vicenda

Nel novembre scorso una delle ragazze ha confessato ai genitori le presunte molestie subite. Il papà si è subito attivato, dapprima informando la dirigente Annina Carnevale, poi depositando un esposto alla procura della Repubblica di Paola. La scuola ha immediatamente sostituito il docente, a garanzia dei diritti di ognuno, il tribunale invece ha disposto la misura cautelare della sospensione del servizio per un anno, dopo aver rigettato la richiesta del pm di disporre gli arresti domiciliari.

L'uomo accusato è un docente prossimo al pensionamento che prima d'ora non aveva mai fronteggiato simili accuse, come certifica anche il rapporto personale depositato negli archivi scolastici, tanto che in sua difesa è intervenuto anche un genitore. Stando invece al racconto delle ragazze, il professore negli ultimi mesi avrebbe messo in atto ripetutamente comportamenti configurabili come molestie sessuali e in un caso in tentata violenza sessuale.