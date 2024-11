Disposta l’autopsia sul corpo di una 59enne vibonese deceduta in circostanze sospette. Avviate le indagini

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’indagine in relazione al decesso di Santina Di Gesù, 59enne del Vibonese, morta in ospedale a Tropea martedì 13 marzo. Per far luce su quello che si profila come un potenziale caso di malasanità, il pm Olimpia Anzalone ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, che il 2 marzo scorso si era rivolta all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia in uno stato di malessere generale per poi essere inviata, sabato 3 marzo, all'ospedale di Tropea dove ha iniziato ad accusare una febbre altissima. Da Tropea, due giorni dopo, quindi, un nuovo trasferimento a Vibo Valentia sulla base di una diagnosi di setticemia e da lì un ulteriore rinvio all’ospedale tropeano dov'è infine deceduta.