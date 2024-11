Secondo l'accusa, il prete, che insegna in una scuola media, avrebbe molestato un alunno di 11 anni

Per la presunta violenza sessuale subita da un 11enne da parte di unprete cosentino, la procura di Cosenza ha chiesto l'incidente probatorio, cioè di ascoltare le dichiarazioni del ragazzo, ovviamente in modo protetto, sebbene alla presenza dell’indagato.

Il sacerdote insegna in una scuola media e, secondo l’accusa,avrebbe molestato l’alunno. La cosa era stata denunciata dai genitori dell’11enne e la polizia, in particolare gli agenti della Mobile, avevano perquisito la casa del religioso e sequestrato un computer.