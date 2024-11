Non si placano le polemiche intorno alla decisione di istituire in Calabria un lockdown light. La regione chiude per le sue strutturali carenze sanitarie e i cittadini non ci stanno e scendono in piazza: cosa succederà da domani?



Ne parliamo a Prima della notizia con l'assessore regionale all'Agricoltura e alle Politiche Sociali Gianluca Gallo e con la nostra inviata Luana Costa, in diretta dalla manifestazione dei commercianti di fronte alla Cittadella Regionale a Germaneto.



Ore 13.50 - Proteste alla cittadella

Nell'area antistante la Cittadella a Catanzaro, numerosi manifestanti contestano l'istituzione della zona rossa in Calabria. Si tratta delle categorie produttive più colpite dal nuovo decreto emanato nella serata di ieri dal Governo: ristorazione, bar, alberghi. Il sit-in si sta svolgendo nel rispetto delle norme anti-contagio.