Dal maltempo alla sanità. La Calabria delle emergenze. È quella che racconteremo oggi nella nuova puntata di Prima della diretta, il programma in onda su LaC Tv condotto dal direttore Pasquale Motta in onda alle 13.30.



Negli ultimi due giorni le incessanti piogge hanno messo in ginocchio il Crotonese, l'Esaro è esondato, interi quartieri sono stati evacuati e infrastrutture e strade sono state pesantentemente danneggiate.



Intanto a Cosenza è quasi pronto l'ospedale da campo dove questa mattina ha fatto tappa il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli.