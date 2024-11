Deceduto nella notte al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro E.I., sessantenne proveniente da Amantea, risultato positivo al coronavirus.

Era tornato da Bergamo

Bidello in una scuola del bergamasco, quando in Lombardia era scattata la chiusura delle attività didattiche era rientrato in Calabria mettendosi in quarantena. Nel momento in cui ha accusato i sintomi era transitato prima dal reparto di malattie infettive di Cosenza per poi essere trasferito nel nosocomio del capoluogo di regione.

Altri due casi nella cittadina tirrenica

Adesso il suo cuore ha cessato di battere. Si tratta della dodicesima vittima della provincia di Cosenza. Due suoi congiunti hanno a loro volta contratto il Covid-19. Uno è ricoverato a Cosenza, l’altro è asintomatico ed è in isolamento domiciliare.