Aula bunker di Milano inagibile causa maltempo, sospeso il processo alla cosiddetta 'supermafia' o 'mafia a tre teste' in Lombardia. L'udienza prevista per questa mattina è saltata a causa del crollo del controsoffitto dell'aula bunker del carcere San Vittore per via delle forti piogge che, da mercoledì sera, si sono abbattute violentemente sul capoluogo della Lombardia.

Le foto scattate questa mattina nell'aula di piazza Filangieri che storicamente ospita i processi di mafia ma negli ultimi anni teatro dell'assoluzione di Silvio Berlusconi nel primo processo 'Ruby ter' e del processo agli ultras di Milan e Inter per associazione a delinquere dentro le curve di San Siro, mostrano pannelli divelti e pezzi di soffitto a terra, caduti sopra i cavi elettrici e le attrezzature per la fono-registrazione. Un quadro che ha reso inagibili gli spazi e impossibile, per giudici, cancellieri, pm e avvocati, celebrare il secondo processo (alcuni imputati hanno già avuto il verdetto in abbreviato) al consorzio fra uomini di 'ndrangheta, camorra e cosa nostra che si sarebbero uniti in un'alleanza inedita in Lombardia per spartirsi affari e controllare il territorio.

L'udienza non è nemmeno cominciata ed è stata aggiornata al 16 settembre al palazzo di giustizia di corso di Porta Vittoria, nell'aula della Corte d'assise d'appello.