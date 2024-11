Salta la deposizione dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, che doveva essere sentito nella giornata di oggi al processo Breakfast. Dell'Utri, scarcerato di recente, ha fatto pervenire comunicazione di impossibilità di presenziare all'udienza per ragioni di salute.

Il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo ha affermato di non rinunciare alla sua testimonianza, anche in virtù della informativa "Stato parallelo", depositata di recente al processo. Dell'Utri potrà decidere se testimoniare in videoconferenza o materialmente in aula. L'udienza è quindi stata rinviata a data da definirsi