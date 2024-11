Più di due secoli di carcere per gli imputati del processo 'Crimine'. Lo ha stabilito la Corte d'Appelo di Reggio Calabria che ha confermato le condanne inflitte in primo grado

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato le 23 condanne emesse nell'ambito del processo 'Crimine', scaturito dal maxiblitz che il 13 luglio del 2010 ha portato a oltre trecento arresti fra la Calabria e la Lombardia e che ha ricostruito il principio dell’unitarietà della ‘ndrangheta, capace di spingersi oltre i confini regionali e nazionali. Tra le condanne più dure emesse dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, quella nei confronti di Domenico Gangemi (19 anni di reclusione), ma anche quelle nei confronti di Mario Giuseppe Stelitano (15 anni), Antonio Commisso e Francesco Gattuso (13 anni ciascuno) ed Ernesto Mazzaferro (12 anni)

Confermate anche le quattro assoluzioni nei confronti di Francesco Marzano e Giuseppe Velonà, per cui i pg chiesero in requisitoria 12 anni di carcere. Assolti definitivamente anche Carmelo Ferraro, per cui furono invocati 13 anni di carcere, e Giuseppe Siviglia, la cui richiesta di condanna ammontava a 16 anni di reclusione. Fondamentali, nel corpus accusatorio, le intercettazioni ambientali, captate a casa del boss Giuseppe Pelle, nella lavanderia Ape Green di Siderno di Giuseppe Commisso, "u mastru", ma, soprattutto, le acquisizioni ottenute nel corso della festa a Polsi, per le celebrazioni in onore della Madonna della Montagna.



Le condanne:



Vittorio Barranca 8 anni di reclusione

Francesco Bonarrigo 12 anni di reclusione

Giuseppe Bruzzese 9 anni di reclusione

Giuseppe Caccia 3 anni e 8 mesi di reclusione

Giuseppe Capasso 2 anni di reclusione

Michele Capasso 2 anni di reclusione

Domenico Rocco Cento 9 anni di reclusione

Antonio Angelo Cianciaruso 8 anni di reclusione

Antonio Commisso 13 anni di reclusione

Roberto Commisso 8 anni di reclusione

Antonio Cuppari 9 anni di reclusione

Carmelo Ferraro assoluzione confermata

Antonio Figliomeni 11 anni di reclusione

Michele Fiorillo 8 anni di reclusione

Vincenzo Fleres 2 anni di reclusione

Antonio Futia 11 anni di reclusione

Domenico Gangemi 19 anni di reclusione

Francesco Gattuso 13 anni di reclusione

Giuseppe Giampaolo 9 anni di reclusione

Francesco Marzano assoluzione confermata

Ernesto Mazzaferro 12 anni di reclusione

Vincenzo Nunnari 2 anni di reclusione

Nicola Perrotta 2 anni di reclusione

Giuseppe Siviglia assoluzione confermata

Mario Giuseppe Stelitano 15 anni di reclusione

Rocco Bruno Tassone 13 anni di reclusione

Giuseppe Velonà assoluzione confermata