La Procura generale di Catanzaro ha invocato 206 condanne nel processo d’appello Rinascita Scott. In particolare i pm Annamaria Frustaci, Antonio De Bernardo e il pg Luigi Maffia hanno invocato la condanna a 14 anni di reclusione per l’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e condannato a 11 anni di reclusione in primo grado. Chiesta la conferma di 14 anni di reclusione anche per l’avvocato Francesco Stilo, anche lui accusato di concorso esterno, e per Michele Marinaro ex ufficiale della Dia. L’accusa ha poi chiesto 30 anni di carcere per il boss di Limbadi Luigi Mancuso e per il boss di San Gregorio D’Ippona Saverio Razionale.

Per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino sono stati chiesti 20 anni di reclusione, (un anno e sei mesi in primo grado). Sei anni sono stati chiesti per il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli (due anni e sei mesi in primo grado).

Ambrogio Accorinti, 19 anni e 6 mesi

Pietro Accorinti, 21 anni

Domenico Rosario Aiello, un anno e tre mesi

Irene Altamura, 10 mesi

Domenico Anello, tre anni

Domenico Artusa, assoluzione

Mario Artusa, 21 anni

Umberto Maurizio Artusa, 18 anni

Vittoria Artusa, assoluzione

Bruno Barba, 18 anni

Francesco Barba, 17 anni e 6 mesi

Nicola Barba, 7 anni

Vincenzo Barba, 28 anni

Francesco Barbieri (classe ‘65), 24 anni

Francesco Barbieri (classe ‘88), 6 anni e 6 mesi

Michelangelo Barbieri, 18 anni

Giuseppe Barbuzza, quattro anni e sei mesi

Francesco Bognanni, 17 anni

Francesco Bonavena, 19 anni

Domenico Bonavota, 30 anni

Michele Bonavota, 16 anni

Nicola Bonavota, 26 anni

Pasquale Bonavota, 28 anni

Salvatore Bonavota, 16 anni

Giulio Calabretta, un anno e otto mesi

Giuseppe Calabretta, quattro mesi

Domenico Camillò, 26 anni

Giuseppe Camillò, 23 anni

Francesco Cannatà, tre anni e tre mesi

Cristian Domenico Capomolla, 10 anni

Filippina Carà, 17 anni e 6 mesi

Francesco Carnovale, 16 anni

Domenico Catania, nove anni e quattro mesi

Filippo Catania, 22 anni

Fortunato Ceraso, 17 anni e 4 mesi

Danilo Chiaramonte, 8 mesi

Domenico Cichello, 18 anni

Rocco Cichello, quattro anni

Maria Carmela Ciconte, sette anni

Francesco Cirianni, due anni

Francesca Collotta, 10 anni

Salvatore Contartese, quattro anni e sei mesi

Francesco Cracolici, 20 anni

Chiarina Cristelli, 11 anni

Domenico Crudo, assoluzione

Domenico Cugliari (classe ‘59), 22 anni e 6 mesi

Domenico Cugliari (classe ‘82), 19 anni e 4 mesi

Giuseppe Cugliari, 17 anni

Maria Teresa Cugliari, quattro anni

Raffaele Cugliari, 18 anni

Pino Cuomo, un anno e sei mesi

Antonio Emiliano Curello, 18 anni

Nazzareno Antonio Curello, 16 anni

Saverio Curello, 18 anni

Giuseppe D’Andrea, 20 anni

Paola De Caria, 20 anni

Vincenzo De Filippis, quattro anni

Franco Domenico De Iasio, tre anni e nove mesi

Giuseppina De Luca, quattro anni

Daniela De Marco, due anni e quattro mesi

Mario De Rito, 22 anni

Massimiliano De Vita, tre anni e quattro mesi

Cinzia De Vito, quattro anni e sei mesi

Antonio Delfino, 24 anni

Rocco Delfino, cinque anni

Salvatore Delfino, assoluzione

Bruno Di Maria, quattro anni

Zhivka Taneva Dimitrova, due anni

Giuseppe Drago, quattro anni e quattro mesi

Onofrio D’Urzo, 17 anni e due mesi

Domenico Febbraro, 16 anni

Luigi Federici, 25 anni

Gianfranco Ferrante, 20 anni e due mesi

Filippo Fiarè, 20 anni

Michele Fiorillo, sei anni

Nazzareno Fiorillo, sei anni

Francesco Salvatore Fortuna, 13 anni e 4 mesi

Giuseppe Fortuna (classe ’63), 20 anni

Giuseppe Fortuna (classe ’77), 17 anni

Domenico Franzone, 22 anni

Antonio Fuoco, chiesti: due anni e due mesi

Salvatore Furlano, 17 anni

Leonardo Fusca, assoluzione

Nicola Fusca, 18 anni

Lucia Galati, un anno e otto mesi

Raffaele Galloro, 18 anni

Maurizio Garisto, 18 anni

Luigi Garofalo, 12 anni

Benedetta Giamborino, quattro anni;

Giovanni Giamborino, chiesti: 19 anni e 6 mesi;

Pietro Giamborino, 20 anni

Leonardo Greco, 18 anni

Domenico Grillo, tre anni

Filippo Grillo, cinque anni

Pietro Grillo, tre anni

Antonio Guastalegname, otto anni

Davide Inzillo, tre anni

Roberto Jonadi, un anno

Francesco Isolabella, 10 anni

Emanuele La Malfa, 17 anni e 6 mesi

Giuseppe La Piana, tre anni

Saverio Lacquaniti, quattro anni

Andrea Lagrotteria, tre anni e quattro mesi

Daniele Nazzareno Lagrotteria, 19 anni

Mirko Francesco Lagrotteria, cinque anni e sei mesi

Nazzareno Latassa, quattro anni

Giovanni Lenza, due anni e sei mesi

Alfredo Antonio Lo Bianco, cinque anni

Antonino Lo Bianco, 12 anni

Carmela Lo Bianco, due anni

Carmelo Lo Bianco, 16 anni

Domenico Lo Bianco (classe ’62), 24 anni

Domenico Lo Bianco (classe ’78), 7 anni

Michele Lo Bianco (classe 1999), due anni

Michele Lo Bianco (classe 1975), cinque anni

Michele Lo Bianco (classe 1948), 16 anni e sei mesi

Orazio Lo Bianco, 24 anni

Paolino Lo Bianco, 30 anni

Vincenzo Lo Gatto, 18 anni

Elisabetta Lo Iacono, sette anni

Mario Lo Riggio, 17 anni

Antonio Lopez Y Royo, 10 mesi

Gaetano Loschiavo, 16 anni

Alfred Luca, cinque anni

Michele Pio Maximiliano Macrì, 18 anni

Antonio Macrì (classe 1957), 20 anni e 10 mesi

Giuseppe Mancuso, 16 anni e 8 mesi

Luigi Mancuso, 30 anni

Domenico Mandaradoni, quattro anni e sei mesi

Andrea Mantella, otto anni

Salvatore Mantella, 18 anni

Michele Marinaro, 10 anni

Salvatore Francesco Mazzotta, 23 anni

Vincenzo Menniti, due anni

Domenico Bruno Moscato, quattro anni

Giorgio Naselli, sei anni

Antonella Naso, tre anni

Francesco Naso, 18 anni

Gregorio Giuseppe Naso, tre anni e sei mesi

Maria Teresa Naso, tre anni

Giuseppe Navarra, sette anni

Sebastiano Navarra, tre anni

Valerio Navarra, 23 anni

Filippo Nesci, quattro anni

Emiliano Oliva, otto mesi

Domenico Paglianiti, tre anni e sei mesi

Giuseppe Palmisano, quattro anni

Agostino Papaiani, 20 anni

Franco Papuzzo, sei anni

Damiano Pardea, 19 anni

Raffaele Pardea, 18 anni

Rosario Pardea, tre anni e quattro mesi

Francesco Michelino Patania, 19 anni

Salvatore Patania, 20 anni

Francesco Paternò, 18 anni

Paolo Petrolo, 11 anni e 6 mesi

Giancarlo Pittelli, 14 anni

Pietro Polito, tre anni

Fortunato Pontoriero, due anni e otto mesi

Isabella Preiti, tre anni

Antonio Prestia,18 anni

Antonio Profeta, sei anni e sei mesi

Giovanna Profiti, quattro anni

Vincenzo Pugliese Carchèdi, 10 anni e sei mesi

Francesco Pugliese, 16 anni

Michael Joseph Pugliese, 17 anni

Rosario Pugliese, 30 anni

Vincenzo Puntoriero, 20 anni

Andrea Puntorno, sei anni e sei mesi

Saverio Razionale, 30 anni

Agostino Redi, 10 anni

Giovanni Rizzo, 20 anni

Giuseppe Rizzo, 17 anni e 6 mesi

Salvatore Rizzo, 18 anni

Francesco Romano, 24 anni

Paolo Romano, 16 anni e 10 mesi

Domenico Rubino, 17 anni

Francesco Ruffa, due anni

Antonio Ruggiero, tre anni e sei mesi

Antonio Scrugli, 20 anni

Giuseppe Serratore, 14 anni

Rosa Serratore, quattro anni e sei mesi

Alessandro Sicari, quattro anni

Giovanni Sicari, 25 anni

Mario Sicari, due anni

Renato Signoretta, 17 anni e 6 mesi

Domenico Simonetti, 18 anni

Vincenzo Spasari, 17 anni

Marco Startari, 17 anni

Francesco Stilo, 14 anni

Cristian Surace, tre anni

Giuseppe Suriano, 18 anni e sei mesi

Eduard Tahiraj, chiesti: sette anni e tre mesi

Francesco Tarzia, 10 anni e nove mesi

Vincenzo Tassone, 18 anni

Vittorio Tedeschi, due anni e otto mesi

Aurelio Paolo Tomaino, due anni e tre mesi

Giuseppe Alessandro Tomaino, 18 anni

Antonio Giuseppe Tomeo, 19 anni

Antonio Mario Tripodi, sette anni e quattro mesi

Danilo Josè Tripodi, 14 anni

Domenico Tripodi, assoluzione

Sante Mario Tripodi, sette anni e quattro mesi

Ylenia Tripolino, sei mesi

Antonio Vacatello, 30 anni

Domenica Vacatello, quattro anni

Leonardo Domenico Vacatello, 11 anni e otto mesi

Maria Vacatello, quattro anni

Francesco Valenti, un anno e otto mesi

Orsola Ventrice, quattro anni

Antonio Ventura, 18 anni

Concetta Vozza, due anni e otto mesi

Daniel Zinnà, quattro anni

Gaetano Zupo, 10 mesi