L'inchiesta della Dda fece luce su un vasto traffico internazionale di droga con base nella Locride

Il pm Simona Ferriauolo ha formulato stamane al Gup di Reggio Calabria le richieste di pena nei confronti di 13 imputati del processo abbreviato scaturito dall’inchiesta “Due Mari” della Dda reggina, che nel giugno 2016 ha portato in carcere 15 persone accusate a vario titolo di narcotraffico internazionale. La pena più alta è stata chiesta per Giuseppe Grillo e Franco Monteleone (18 anni), mentre per Vincenzo Pollifrone e Domenico Antonio Sacco il pm ha chiesto l’assoluzione.

L’intera operazione, portata a termine dalle Fiamme gialle, ha permesso di infliggere all’organizzazione criminale rilevanti perdite economiche, sia sotto il profilo dei capitali investiti che, soprattutto, dei mancati guadagni. La droga complessivamente sequestrata, infatti, una volta lavorata ed immessa in commercio avrebbe fruttato circa tre miliardi di euro.

Ecco le richieste di pena:



Marius Daniela Fusa (4 anni)

Giuseppe Grillo (18 anni)

Khalili Merhi Sultan (7 anni)

Franco Monteleone (18 anni)

Giuseppe Cosimo Monteleone (9 anni)

Alba Mariela Osorio Ospina (16 anni)

Bruno Palmisano (9 anni)

Francesco Pellegrino (5 anni)

Enzo Pescetelli (6 anni)

Vincenzo Pollifrone (assoluzione)

Andres Fernando Ramires Rivera (16 anni)

Domenico Antonio Sacco (assoluzione)

Pasquale Virgara (15 anni)