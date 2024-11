È tempo di esecuzione della pena per alcune persone riconosciute colpevoli del reato di associazione mafiosa nell’ambito dell’ultimo processo – nome in codice “Frontiera” – celebrato contro il clan Muto di Cetraro. Lo scorso gennaio, la posizione di un gruppo di imputati era rimasta in sospeso per via di un precedente annullamento, disposto dalla Cassazione, che aveva riportato i loro fascicoli all’attenzione dei giudici d’Appello per la rideterminazione delle condanne. Ora, però, anche il verdetto che li riguarda è diventato definitivo e tale circostanza ha comportato il ritorno dietro le sbarre di quelli a piede libero.