Riprende il processo abbreviato di Gentlemen 2, l'inchiesta antimafia della Dda di Catanzaro contro gli Abbruzzese di Cassano Ionio. Negli accertamenti investigativi svolti dalle forze dell'ordine sono stati coinvolti anche alcuni esponenti della famiglia Forastefano. La maggior parte degli imputati ha scelto il rito alternativo. L'indagine riguarda una presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico capace, secondo il pm antimafia Stefania Paparazzo, di far arrivare droga ed armi dall'Europa.

Gli inquirenti, grazie al lavoro svolto dagli investigatori antimafia, hanno ricostruito i rapporti degli imputati con soggetti albanesi, greci e di altre nazioni europee. Paesi Bassi (Olanda soprattutto) e Germania le aree in cui si sarebbero recati gli Abbruzzese per trattare l'acquisto di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente. D'altronde, già nel 2015 la Dda di Catanzaro aveva cristallizzato le rotte del narcotraffico del clan degli "zingari" di Lauropoli, ottenendo condanne pesanti per la maggior parte degli imputati.

Nell'udienza di oggi, la pubblica accusa ha invocato 10 anni e 4 mesi di carcere e 120mila euro di multa per Francesco Faillace che ha scelto il rito abbreviato. L'imputato è presente già in Athena, la cui requisitoria del pm Alessandro Riello è cominciata ieri, ma è considerato uno dei due esecutori materiali del duplice delitto Scorza-Hedhli, uccisi a Castrovillari il 4 aprile 2022.

Al termine della requisitoria, sono state discusse diverse posizioni. Tra queste quelle di Caravetta, Conocchia e Mangano. Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Roberta Provenzano, Giuseppe Cincioni, Cesare Badolato, Angelo Pugliese, Filippo Cinnante, Gianluca Garritano, Enzo Belvedere, Franz Caruso, Pasquale Di Iacovo, Rossana Cribari, Giorgia Greco e Roberto Le Pera.