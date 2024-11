Condanne per mezzo secolo di carcere sono state chieste dal pubblico ministero della Dda di Reggio Calabria Annamaria Frustaci per i 22 imputati nel processo Metropolis, accusati a vario titolo di intestazione fittizia di beni aggravata, reimpiego di capitali, concorso esterno in associazione mafiosa e altri reati.

