Quattro le persone sul banco degli imputati per aver impiccato e ucciso a bastonate l'animale a Sangineto

Il giudice monocratico del tribunale di Paola Alfredo Cosenza si è ritirato in camera di consiglio dando appuntamento per le ore 12,30 per la lettura della sentenza sul discusso e controverso caso del cane ribattezzato Angelo, torturato e ucciso a Sangineto. Quattro le persone sul banco degli imputati. Come si ricorderà avevano impiccato e ucciso a bastonate l'animale, filmando la scena per poi caricare il video su Facebook. Immagini cruente che hanno scatenato profonda indignazione. Per i quattro imputati, Nicolas Fusaro, Giuseppe Liparato e i fratelli Francesco e Luca Bonanata, l'accusa ha chiesto la condanna a 16 mesi di carcere.

Salvatore Bruno