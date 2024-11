Pene variabili, da un massimo di ventuno anni a un minimo di sei anni, quelle richieste oggi a Lamezia nell’ambito del processo Perseo contro le cosche lametine

Si avvia alla conclusione il processo “Perseo” contro le cosche lametine per le 21 persone coinvolte che hanno scelto il rito ordinario. La pena massima è stata chiesta per l’imputato Antonio Curcio, per il quale il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 21 anni di reclusione. Le condanne richieste dal Pm Elio Romano:

Crapella Andrea 8 anni e 8 mesi

Grutteria Giuseppe 13 anni

Curcio Antonio 21 anni

De Vito Antonio 18 anni e 6 mesi, 16 mila euro di multa

Trovato Franco 15 anni

Donato Antonio 14 anni

Gullo Fausto 14 anni

Giuseppe Notarianni 11 anni e 9 mesi

Bonafè Carmen 6 anni

Muraca Michele 6 anni e 8 mesi

Perri Vincenzo 6 anni e 8 mesi

Curcio Domenico 7 anni e 9 mesi

Scaramuzzino Giovanni 12 anni

Curcio Petronio Carlo 6 anni

Notarianni Antonio 9 anni e 6 mesi

Arcieri Vincenzo 16 anni e 16 mila euro di multa

Scalise Pino 10 anni e 8 mesi

Davide Giampà 9 anni e 6 mesi

Voci Antonio 11 anni

Chirumbolo Giancarlo 8 anni

Voci Eric 7 anni e 7 mila euro di multa

L'operazione. La vasta operazione antimafia, denominata Perseo, era scattata a luglio del 2013, quando furono arrestate 65 persone. Tra gli indagati e gli arrestati anche numerosi politici, imprenditori, avvocati, medici e appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Contestati i reati di associazione mafiosa, diversi omicidi tra il 2005 ed il 2011 a Lamezia Terme nonchè diverse centinaia di episodi estorsivi nei confronti di attività imprenditoriali e commerciali.

Tra le persone coinvolte fecero particolarmente scalpore il consigliere provinciale Giampaolo Bevilacqua condannato a 4 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa dei Giampà, Piero Aiello, parlamentare di Ncd, assolto poi successivamente, e l'avvocato Giovanni Scaramuzzino, rinviato a giudizio.

Tra i nomi eccellenti degli assolti nel troncone del maxi Processo Perseo anche quello dell’avvocato Tiziana D’Agosto alla quale eta stata contestata l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché avrebbe fornito “notizie da e per il carcere”, e perché si sarebbe fatta “strumento per il passaggio d’ informazioni riservate di cui entrava in possesso a causa e nell’esercizio della sua professione”.

