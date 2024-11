Il presunto "reggente" del clan degli italiani, che per un periodo ha collaborato con la giustizia, e l'attuale pentito di 'ndrangheta saranno esaminati dalle difese di Francesco Casella, Antonio Marotta e Andrea Greco

Riaperta l'istruttoria dibattimentale del processo d'appello di Testa di Serpente. La Corte d'Appello di Catanzaro, presieduta dal presidente Antonio Giglio. In secondo grado saranno sentiti Ivan Barone, collaboratore di giustizia, e Roberto Porcaro, pentito di essersi pentito e attualmente al 41 bis.

La decisione è arrivata a seguito della richiesta avanzata dalla difesa di Francesco Casella, rappresentato in udienza dagli avvocati Vincenzo Guglielmo Belvedere e Giuseppe Belcastro, e dalle difese di Antonio Marotta, alias Capiceddra, e Andrea Greco, difesi rispettivamente dagli avvocati Fiorella Bozzarello e Giorgia Greco. Sulla posizione di Adamo Attento (assistito dall'avvocato Fiorella Bozzarello), la Corte ha ritenuto non necessario ascoltare il teste indicato ai sensi dell'articolo 195 (ccp) nel giudizio di primo grado, questione che non era stata valutata nella sentenza impugnata.

In particolare, la difesa di Casella sentirà sia Porcaro che Barone mentre gli avvocati di Marotta e Greco porranno domande soltanto a Porcaro.

Le altre posizioni presenti in Testa di Serpente

Ricordiamo inoltre che in secondo grado sono state avanzate diverse richieste di concordato. Che riguardano i seguenti imputati:

Nicola Abbruzzese (12 anni e 8 mesi più il pagamento di una multa)

(12 anni e 8 mesi più il pagamento di una multa) Luigi Abbruzzese (12 anni e 8 mesi più il pagamento di una multa)

(12 anni e 8 mesi più il pagamento di una multa) Marco Abbruzzese (15 anni e 3 mesi)

(15 anni e 3 mesi) Antonio Bevilacqua (6 anni e 7 mesi)

(6 anni e 7 mesi) Franco Abbruzzese alias "Brezza (circa 8 anni di reclusione)

(circa 8 anni di reclusione) Alberto Turboli (un anno e 5 mesi)

Gli imputati che confidano in una riforma della sentenza di primo grado sono:

Domenico Iaccino (6 anni e 2 mesi in primo grado)

(6 anni e 2 mesi in primo grado) Pasquale Paco Germano (2 anni e 4 mesi in primo grado)

(2 anni e 4 mesi in primo grado) Adamo Attento (6 anni e 2 mesi e 20 giorni in primo grado)

(6 anni e 2 mesi e 20 giorni in primo grado) Giovanni Drago (2 anni e 8 mesi in primo grado)

(2 anni e 8 mesi in primo grado) Andrea Greco (9 anni e 6 mesi in primo grado)

(9 anni e 6 mesi in primo grado) Antonio Marotta (9 anni e 6 mesi in primo grado)

(9 anni e 6 mesi in primo grado) Antonio Abruzzese (7 anni e 6 mesi in primo grado)

(7 anni e 6 mesi in primo grado) Claudio Alushi (7 anni e 8 mesi in primo grado)

Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Filippo Cinnante, Angela Caputo, Mariarosa Bugliari, Maurizio Nucci, Fiorella Bozzarello, Matteo Cristiani, Antonio Quintieri, Giorgia Greco, Cesare Badolato, Antonio Sanvito, Giuseppe Belcastro, Gaetano Maria Bernaudo, Cristian Cristiano, Vincenzo Guglielmo Belvedere e Cristian Bilotta.