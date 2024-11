Trasportava a bordo di un’auto 108 chili di prodotti ittici e ortofrutticoli surgelati in violazione delle disposizioni igienico-sanitarie. Per tali motivi, la polizia ha sequestrato l’intero carico destinato ad alcune attività commerciali di Tropea, la più nota località turistica calabrese.



Alle operazioni di sequestro – unitamente alla polizia – è intervenuto personale specializzato nel settore alimentare proveniente dall’Asp di Vibo Valentia. Il controllo del veicolo è avvenuto a opera dei poliziotti del Posto Fisso di Tropea in contrada Campo dove l’auto procedeva con modalità sospette. Tutta la merce sequestrata è stata posta a disposizione delle competenti autorità in attesa del decreto di distruzione in quanto gli alimenti sono risultati non idonei al consumo umano e avrebbero potuto causare problematiche di varia natura sanitaria a carico degli ignari consumatori.