Ricerche senza sosta ma la speranza di ritrovare Denise Galatà in vita sono ridotte ad un lumicino. È stato ritrovato, intanto, il caschetto della ragazza. Della studentessa 19enne di Cinquefrondi non si ha traccia dal pomeriggio di ieri a seguito di un incidente durante una escursione di rafting avvenuta nel territorio di Laino Borgo. La scolaresca proveniva dal Reggino e in particolare dall’istituto Rechichi di Polistena. In base alle prime ricostruzioni, il gommone sul quale viaggia insieme ad altri coetanei avrebbe urtato un masso. I ragazzi sarebbero caduti nel torrente e prontamente recuperati. Tutti tranne Denise.

Le ricerche

L’allarme è scattato prontamente, partito da una delle guide che si trovava su un secondo gommone insieme ad altri ragazzi della medesima comitiva. I vigili del fuoco hanno attivato subito le ricerche mobilitando anche il Nucleo speleo alpino e le associazioni di volontariato. Dalle prime luci dell’alba in azione anche il nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco ed il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). Nella notte giunti sul posto unità e mezzi dai comandi provinciali della Calabria. Sul posto anche personale dell'elisoccorso del 118, i carabinieri forestali e quelli della Stazione di Castrovillari. Nella vicina piazzola di atterraggio anche un elicottero dell'Aeronautica militare giunto da Gioia del Colle.

Gli aggiornamenti live

Le ultime dal nostro inviato sul posto:

Ore 12.16 - «All'inizio le acque erano calme ma subito dopo l'intensità della corrente è aumentata. I gommoni con noi a bordo sfioravano pericolosamente enormi massi nell'alveo del fiume, fino a quando siamo sbattuti su uno di questi massi ed in tre siamo caduti in acqua». È il drammatico racconto di una delle ragazze del Liceo Giuseppe Rechichi di Polistena che era a bordo del gommone insieme a Denise Galatà, dispersa da ieri nelle acque del fiume Lao dopo essere caduta mentre faceva rafting.

Ore 12.08 - L’Ente Parco del Pollino segue con grande attenzione la vicenda che ha coinvolto una ragazza diciasettenne da ieri risultata dispersa nel fiume Lao. «Con ansia e preoccupazione seguiamo le ricerche di Denise, rimanendo in continuo collegamento con chi sta provvedendo senza sosta alle ricerche. La mia vicinanza e i miei pensieri in questo momento sono rivolti alla famiglia della ragazza. Ai sindaci di Laino Borgo e Laino Castello, ai carabinieri, vigili del fuoco e al soccorso alpino va il nostro ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo con l’augurio che gli sforzi messi in campo possano condurre presto al ritrovamento della ragazza» ha dichiarato il Presidente f.f. Valentina Viola

Ore 10.47 - Anche droni in dotazione ai Vigili del Fuoco sono impiegati nelle ricerche di Denise Galatà, la studentessa dispersa ieri nel fiume Lao, nel Cosentino, durante un'escursione su un gommone. La ragazza fa parte di una scolaresca proveniente dal Reggino e stava praticando rafting. Per cause in corso d'accertamento, il gommone sul quale si trovava la ragazza si è ribaltato. Gli altri due giovani che erano a bordo sono stati poi recuperati e salvati mentre di lei nessuna traccia. I soccorritori hanno recuperato il casco che la giovane indossava

Ore 9.48 - La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella scomparsa di Denise, la diciannovenne dispersa da ieri dopo essere finita nel fiume Lao, a Laino Borgo, mentre faceva rafting con un gruppo di compagni.