Protesta degli agricoltori, i trattori da Vibo a Lamezia: presidio all’aeroporto

Dai capannoni abbandonati a Taurianova al finto smaltimento a Viterbo: le intercettazioni svelano il piano per trasformare la Piana di Gioia Tauro in una discarica abusiva con la copertura del clan Costa. Il vertice in masseria e la caccia al capannone
Dopo la tragedia evitata e l’evacuazione di circa mille persone il Comune dispone lo stop precauzionale. Il sindaco annuncia accertamenti sulla ditta impegnata nei lavori che hanno causato la rottura della tubatura e richiama il precedente di via Cordopatri
Era privo di vita nella propria abitazione, presumibilmente per cause naturali. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e medico legale. L'associazione "Il sorriso di Natale e Chiara" richiama l'attenzione sul dramma dell'isolamento e chiede interventi concreti alla nuova amministrazione
Rigettata la richiesta della Procura contabile. Nessun danno e nessun dolo o colpa grave per gli interventi sanitari nella disciplina di oculistica. I giudici sottolineano però la “grande confusione disciplinare e amministrativa” nella materia sanitaria in Calabria
VIDEO | Impianti a secco in viale Affaccio e file di oltre 300 metri davanti a quelli ancora aperti. Il gasolio arriva a 2,40 euro al litro, mentre i gestori avvertono: «Stiamo per chiudere anche noi». La penuria di benzina e gasolio causata dalla protesta degli agricoltori che bloccano gli impianti petroliferi di Vibo Marina. Ma nessuno è arrabbiato con loro
VIDEO | La rottura di una tubazione ha fatto scattare la procedura di emergenza ma l’area destinata ad accogliere studenti e docenti (il Terminal bus) è anch’essa inaccessibile per lavori. Le conseguenze dell’incidente potevano essere drammatiche
Operazione della Guardia di finanza tra Calabria e Sicilia: ricostruita un sistema con base nella Locride e collegamenti in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Le auto con doppi fondi e i rilevatori elettronici per individuare le microspie
Il presidio resterà attivo giorno e notte. In città primi distributori a secco e file in quelli ancora aperti. Autobotti dirottate verso Taranto. Anche le navi cisterna restano alla fonda perché non possono scaricare se i serbatoi degli impianti restano pieni