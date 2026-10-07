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Cronaca

Protesta degli agricoltori, i trattori da Vibo a Lamezia: presidio all’aeroporto

7 ottobre, 2026
L’inchiesta

Il grande affare delle ecoballe in Calabria: il patto segreto (da 5 milioni) tra la ’ndrangheta e la mafia pugliese

Dai capannoni abbandonati a Taurianova al finto smaltimento a Viterbo: le intercettazioni svelano il piano per trasformare la Piana di Gioia Tauro in una discarica abusiva con la copertura del clan Costa. Il vertice in masseria e la caccia al capannone
Il grande affare delle ecoballe in Calabria: il patto segreto (da 5 milioni) tra la ’ndrangheta e la mafia pugliese\n
Il rogo

Lamezia, incendio rifiuti nel popoloso quartiere Ciampa di cavallo: sul posto i vigili del fuoco

Già in passato si sono verificati episodi simili con roghi che coinvolgono materiali di ogni tipo anche speciale e la conseguente immissione di diossina nell'area circostante
Redazione Cronaca
Lamezia, incendio\u00A0rifiuti nel popoloso quartiere Ciampa di cavallo: sul posto i vigili del fuoco\n
La svolta

Gli agricoltori lasciano Vibo Marina, la protesta si sposta a Lamezia: domani il presidio nei pressi dell’aeroporto

A buon fine le trattative con la Questura per la ripresa degli approvvigionamenti di carburante dai depositi costieri. Talarico (Mta): «Andremo avanti finché non avremo risposte concrete»
Stefano Mandarano
Gli agricoltori lasciano Vibo Marina, la protesta si sposta a Lamezia: domani il presidio nei pressi dell’aeroporto\n
giovani consapevoli

“Una Vita da Social – Action Week”: a Tiriolo incontro della Polizia Postale con circa 100 studenti

Al centro dell’iniziativa un momento di confronto e dialogo sui principali rischi connessi all’utilizzo della rete e dei social network.
redazione
“Una Vita da Social – Action Week”: a Tiriolo incontro della Polizia Postale con circa 100 studenti\n

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Cronaca

Caro carburanti, fase critica e blocchi imminenti

6 ottobre 2026
Ore 12:04
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Sanità

A Reggio Calabria 30 dializzati senza posto per curarsi

6 ottobre 2026
Ore 12:13
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Porto di Reggio, 100 milioni per il nuovo hub turistico

6 ottobre 2026
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Boom iscrizioni alla Scuola di recitazione di Cittanova

6 ottobre 2026
Ore 17:17
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6 ottobre 2026
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6 ottobre 2026
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6 ottobre 2026
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Boom iscrizioni alla Scuola di recitazione di Cittanova

6 ottobre 2026
Ore 17:17
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Cronaca

Caro carburanti, fase critica e blocchi imminenti

6 ottobre 2026
Ore 12:04
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Sanità

A Reggio Calabria 30 dializzati senza posto per curarsi

6 ottobre 2026
Ore 12:13
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L’inchiesta

Tentato omicidio e spaccio di droga in Valtellina, sei arresti: ci sono anche quattro calabresi

Secondo quanto ricostruito, lo scorso 2 luglio un commando avrebbe tentato di uccidere un uomo per un regolamento di conti legato al commercio di stupefacenti
Redazione Cronaca
7 ottobre 2026
Ore 10:16
Tentato omicidio e spaccio di droga in Valtellina, sei arresti: ci sono anche quattro calabresi\n
L’inchiesta

Teorema, annullata con rinvio l’ordinanza per l’ex vicepresidente della Provincia di Crotone Fabio Manica

Gli avvocati hanno presentato ricorso in Cassazione eccependo alcuni elementi posti alla base delle contestazioni, tra cui conversazioni intercettate e la consulenza tecnica
L.C.
7 ottobre 2026
Ore 09:39
Teorema, annullata con rinvio l’ordinanza per l’ex vicepresidente della Provincia di Crotone Fabio Manica\n
Nuovo presidio

La protesta degli agricoltori si sposta a Lamezia nei pressi dell’aeroporto, andrà avanti tutta la giornata

Circa una decina i mezzi sul posto. I manifestanti chiedono una riduzione del costo del gasolio agricolo schizzato a quota 1,60 euro
Salvatore Bruno
7 ottobre 2026
Ore 08:14
La protesta degli agricoltori si sposta a Lamezia nei pressi dell’aeroporto, andrà avanti tutta la giornata\n
L’operazione

Frode IVA da 25 milioni di euro, blitz della Guardia di Finanza: 18 indagati tra Torino e Ancona

Operazione coordinata dalla Procura Europea tra Piemonte, Marche e altre regioni, Calabria compresa: 11 misure cautelari, 7 interdizioni e sequestri per circa 25 milioni di euro
Redazione Cronaca
7 ottobre 2026
Ore 07:22
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Controllo del territorio

Soveria Mannelli, 18enne al volante con una patente falsa: denunciato

I Carabinieri lo hanno fermato durante i controlli straordinari sul territorio. Sequestrato il veicolo e contestata anche la guida senza patente, con una sanzione che può arrivare fino a 30mila euro
Redazione Cronaca
7 ottobre 2026
Ore 06:00
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Controllo del territorio

Dieci piantagioni di marijuana scoperte nel Reggino, sequestrate oltre 4.500 piante: avrebbero fruttato 7 milioni di euro

Blitz della Guardia di finanza tra Caulonia, San Luca e Ghorio di Roghudi. Le coltivazioni era nascoste in aree impervie e dotate di sistemi di irrigazione automatizzati
Redazione Cronaca
7 ottobre 2026
Ore 05:18
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Strage sfiorata

Fuga di gas al Berto, scuola chiusa per due giorni. Romeo: «Andremo a fondo, le responsabilità devono emergere»

Dopo la tragedia evitata e l’evacuazione di circa mille persone il Comune dispone lo stop precauzionale. Il sindaco annuncia accertamenti sulla ditta impegnata nei lavori che hanno causato la rottura della tubatura e richiama il precedente di via Cordopatri
Enrico De Girolamo
7 ottobre 2026
Ore 04:15
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Macabra scoperta

Dramma della solitudine a Reggio, anziano disabile trovato morto in casa dopo un mese

Era privo di vita nella propria abitazione, presumibilmente per cause naturali. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e medico legale. L'associazione "Il sorriso di Natale e Chiara" richiama l'attenzione sul dramma dell'isolamento e chiede interventi concreti alla nuova amministrazione
Redazione
6 ottobre 2026
Ore 19:00
Dramma della solitudine a Reggio, anziano disabile trovato morto in casa dopo un mese\n
Il verdetto giudiziario

Narcotraffico tra Puglia, Basilicata e Calabria: Antonio Giannetta assolto dall’accusa di associazione | NOMI

La Corte di assise di Potenza assolve l’imputato reggino dal reato associativo. Il precedente nel processo Valle dell’Esaro e gli altri esiti
Antonio Alizzi
6 ottobre 2026
Ore 16:11
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La decisione

Prestazioni a Villa dei Gerani, la Corte dei Conti nega all’Asp di Vibo il risarcimento da oltre 8 milioni di euro

Rigettata la richiesta della Procura contabile. Nessun danno e nessun dolo o colpa grave per gli interventi sanitari nella disciplina di oculistica. I giudici sottolineano però la “grande confusione disciplinare e amministrativa” nella materia sanitaria in Calabria
Giuseppe Baglivo
6 ottobre 2026
Ore 14:38
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Poco e a peso d’oro

A Vibo scatta la psicosi carburanti: «Sembra scoppiata la guerra». Distributori chiusi e code fino a 45 minuti, automobilisti esasperati

VIDEO | Impianti a secco in viale Affaccio e file di oltre 300 metri davanti a quelli ancora aperti. Il gasolio arriva a 2,40 euro al litro, mentre i gestori avvertono: «Stiamo per chiudere anche noi». La penuria di benzina e gasolio causata dalla protesta degli agricoltori che bloccano gli impianti petroliferi di Vibo Marina. Ma nessuno è arrabbiato con loro
Stefano Mandarano
6 ottobre 2026
Ore 12:25
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La sentenza

Omicidio Di Cicco, colpo di scena in appello: Spagnolo assolto dopo la condanna a 30 anni

La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di primo grado. La difesa aveva contestato l’attendibilità dei due collaboratori che lo accusavano
Redazione Cronaca
6 ottobre 2026
Ore 11:01
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Paura e confusione

Vibo, fuga di gas nel cantiere di via Artigiani ed evacuazione del liceo Berto: oltre mille persone sciamano nel caos

VIDEO | La rottura di una tubazione ha fatto scattare la procedura di emergenza ma l’area destinata ad accogliere studenti e docenti (il Terminal bus) è anch’essa inaccessibile per lavori. Le conseguenze dell’incidente potevano essere drammatiche
E.D.G.
6 ottobre 2026
Ore 10:33
Vibo, fuga di gas nel cantiere di via Artigiani ed evacuazione del liceo Berto: oltre mille persone sciamano nel caos\n
Blitz nel Reggino

La rete della droga tra Calabria ed Europa, 4 arresti: sequestrati 77 chili di cocaina e marijuana, riciclati 1,6 milioni

Operazione della Guardia di finanza tra Calabria e Sicilia: ricostruita un sistema con base nella Locride e collegamenti in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Le auto con doppi fondi e i rilevatori elettronici per individuare le microspie
Redazione Cronaca
6 ottobre 2026
Ore 10:09
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Sale la tensione

Gli agricoltori bloccano a oltranza Vibo Marina. Il carburante scarseggia: code ai distributori

Il presidio resterà attivo giorno e notte. In città primi distributori a secco e file in quelli ancora aperti. Autobotti dirottate verso Taranto. Anche le navi cisterna restano alla fonda perché non possono scaricare se i serbatoi degli impianti restano pieni
Stefano Mandarano
6 ottobre 2026
Ore 09:34
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Il caso

Cutro, minacce alla troupe de La Vita in Diretta: «Sparati due colpi, poi l’aggressione»

Giuseppe Di Tommaso racconta l’intimidazione durante il servizio sull’omicidio di Salvatore Giglio: «Non ci fermiamo, continueremo il nostro racconto». Solidarietà da Fratelli d’Italia: «Atto vile»
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6 ottobre 2026
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L’intervento

Il cane poliziotto Pablo scova oltre un chilo di cocaina nascosto nel vano motore, a Villa arrestato un 52enne

L’intervento dell’unità cinofila antidroga della Questura di Reggio Calabria con il cane poliziotto Pablo ha consentito di individuare la particolare intercapedine in cui era stata posta la droga 
6 ottobre 2026
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L’avvicendamento

Alla guida della Compagnia della Guardia di finanza di Villa arriva il capitano Salvatore Manzitto

Il comandante provinciale di Reggio Calabria, colonnello Agostino Tortora, ha rivolto un sentito ringraziamento al capitano Sanguigni per la dedizione
6 ottobre 2026
Ore 08:43
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Il caso

Intimidazione a Siderno, Lurasco: «Questi gesti non ci fermeranno»

Il presidente del Consiglio comunale dopo il ritrovamento della bottiglia incendiaria sotto l'auto: «Nessun dubbio sul legame con la politica»
Ilario Balì
6 ottobre 2026
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Il bilancio

Reggio, quarantacinque misure di prevenzione personale emesse e proposte dalla Polizia di Stato a settembre

Irrogati daspo e divieti di accesso ad aree urbane ed emessi ammonimenti e avvisi orali. Sette le proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 
6 ottobre 2026
Ore 08:29
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