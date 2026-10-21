Il sindaco di Belvedere Marittimo, nel Tirreno cosentino, Vincenzo Cascini, ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per il 22 e il 23 ottobre perché il personale scolastico ha difficoltà a raggiungere le sedi a causa della protesta dei Tir. Il primo cittadino ha ricevuto comunicazioni in tal senso dalle dirigenze dell'Istituto comprensivo "Padre Puglisi" e dei Licei "Tommaso Campanella". Con le assenze dei dipendenti non sono garantite la gestione dei plessi, lo svolgimento delle attività didattiche e l'ordinaria vigilanza sugli alunni.