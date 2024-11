La violenza sulle donne e la tragica storia della giovane 29enne violentata e segregata da un 52enne di Gizzeria. Questo il tema della nuova puntata in onda questa sera su LaC Tv

La violenza contro le donne partendo dalla tragica storia accaduta a Gizzeria dove una donna di 29 anni per dieci anni è stata segregata, torturata e violentata da un 52enne del posto. L'uomo già in passato era stato condannato per reati analoghi. Ne discuteremo questa sera nella nuova puntata di Pubblica Piazza, il talk condotto dal direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta. Ospiti in studio Anna Macrì (attrice e autrice del libro "Malamore"), Chiara Mirabello (Giovani Pd) e Manuela Serra (giornalista Lac News24).

Appuntamento alle ore 22 su LaC Tv, canale 19. Anche in streaming su www.lactv.it