Il rogo è divampato nelle prime ore della mattinata nell’area dell’autostazione. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. In corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio

Momenti di apprensione all’autostazione di Cosenza, dove un pullman è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora in corso di accertamento intorno a mezzogiorno.

L’incendio si è sviluppato nelle prime ore della giornata, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e attirando l’attenzione dei residenti della zona. Sono stati proprio alcuni cittadini ad accorgersi del rogo e ad allertare immediatamente i soccorsi, allontanandosi dall’area per precauzione. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco-

Le fiamme hanno interessato il mezzo parcheggiato all’interno dell’area dell’autostazione. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.