Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio scese nel 2009 a Cutro, in provincia di Crotone, quando cercava la rielezione a sindaco di Reggio Emilia.

Nell’aprile 2009, come scrisse Giacomo Amadori su Libero, Graziano Delrio, allora sindaco di Reggio Emilia alla ricerca della rielezione, sbarcò a Cutro per assistere a una processione religiosa. La stessa Cutro ‘patria’ della cosca Grande Aracri, colpita ieri con l’operazione ‘Aemilia’. Il sottosegretario fu anche sentito dalla Dda per quel viaggio ‘elettorale’, nell’autunno 2012, come persona informata sui fatti.



Viaggi elettorali in Calabria che attirarono l’attenzione anche del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Ospite della web tv Cortocircuito, Roberti fu molto duro: “Se tu in occasione delle elezioni che si fanno qui in Emilia, vai a fare campagna elettorale in Calabria, vuol dire che sai che l’appoggio o il non appoggio alla tua elezione viene dalla Calabria e non dall’Emilia”.