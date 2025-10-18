Il capo della protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, sarà a Catanzaro per effettuare un sopralluogo nelle periferie a sud. L'intervento diretto, teso a bonificare quartieri divenuti ostaggio del degrado e della criminalità, è stato chiesto dal sottosegretario al ministero dell'Interno, Wanda Ferro. Al momento sono in corso interlocuzioni per valutare tempi e modalità di intervento nelle aree ritenute più a rischio della città capoluogo.

L'argomento è stato di recente al centro di un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Catanzaro alla presenza di forze dell'ordine, Comune e Regione al fine di trovare una soluzione condivisa all'annoso problema.

L'incendio, scoppiato appena qualche settimana fa in via Lucrezia della Valle, dove insiste un campo rom, ha nuovamente innalzato il livello d'attenzione. Una discarica abusiva è stata data alle fiamme, provocando un rogo contenuto grazie al vasto dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco.

Altro fronte caldo è quello di viale Isonzo, fortino della criminalità organizzata e piazza di spaccio a cielo aperto, area di illegalità diffusa. Allo studio vi sono diversi progetti di riqualificazione e integrazione urbana. Tuttavia, adesso il caso è approdato sulla scrivania del capo della protezione civile e si valuta l'opportunità di adottare poteri straordinari per accelerare gli interventi di bonifica e ripristino della sicurezza.