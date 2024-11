La donna ha fotografato il suo biglietto e le condizioni della carrozza: «Appena sono entrata ho trovato mascherine e carte buttate per terra»

Il vagone del treno Rogliano-Cosenza oggi somigliava a un immondezzaio. «Appena sono entrata ho trovato mascherine e carte buttate per terra» dice una lettrice che ha documentato il suo viaggio fotografando anche il suo biglietto con la data di oggi. «Non si può viaggiare in queste condizioni, in tempo di Covid dovrebbero stare molto più attenti».

La foto ha immortalato l’inciviltà di chi non sa rispettare le altre persone, ma anche l’assenza di manutenzione ordinaria da parte del personale ferroviario che dovrebbe impedire che si verifichino situazioni simili. Una spiacevole sorpresa per chi viaggia ogni mattina per recarsi sul posto di lavoro.