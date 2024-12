Per le esequie della vittima dello scontro sulla statale 109 l’amministrazione comunale ha annullato le iniziative per le festività. Il cordoglio del Consiglio dell’ordine degli avvocati

Si svolgeranno domani alle 15:30, nella Basilica dell'Immacolata, a Catanzaro, i funerali di Riccardo Fabiano, lo studente quindicenne deceduto in un incidente stradale avvenuto, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, alle porte della città, sulla statale 109. Alle esequie parteciperà, rappresentando il cordoglio di tutta la città, anche il sindaco Nicola Fiorita. «L’amministrazione comunale - è precisato in una nota - ha disposto l'annullamento dell'isola pedonale e delle iniziative di animazione ed intrattenimento originariamente previste per domani su Corso Mazzini».

Intanto una nota giunge anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, che «interpretando i sentimenti di tutta l'Avvocatura catanzarese, esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del giovane Riccardo e manifesta commossa vicinanza alla dottoressa Debora Rizza (pm della Procura e madre della giovanissima vittima, ndr) e ai familiari tutti».