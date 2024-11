Scoperte scommesse abusive nel Catanzarese. Nel dettaglio, su richiesta del Comitato nazionale per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, sono stati effettuati nella provincia di Catanzaro controlli nei punti vendita ricarica per i conti gioco a distanza mirati alla verifica dei requisiti di legalità nel settore delle scommesse e del rispetto delle norme anti Covid-19.

L’attività di controllo, effettuata dai funzionari Adm, Agenzia accise, dogane e monopoli di concerto con le Forze dell’ordine, ha portato alla verifica di 15 esercizi commerciali, in due dei quali sono stati rilevati alcune irregolarità in materia di messa a disposizione in luogo pubblico di postazioni telematiche che consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco (c.d. Legge Balduzzi) e di raccolta abusiva di scommesse tramite un bookmaker privo di concessione a operare in Italia. Le apparecchiature informatiche sono state poste sotto sequestro e i titolari dei due esercizi commerciali sono stati sanzionati.