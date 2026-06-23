Anche quest'estate, come ogni anno, con l'avvio dell'operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri”, la Guardia Costiera ha intensificato i controlli.

In tale contesto, l'Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera di Maratea ha rafforzato le verifiche. Nella giornata di domenica, a seguito di numerose segnalazioni alla Sala operativa, è stato individuato un raduno non autorizzato di oltre 30 acquascooter, provenienti dall'area compresa tra Scalea e Maratea.

I partecipanti si erano riuniti senza preventive comunicazioni previste dalla legge e violando le disposizioni contenute nelle ordinanze che disciplinano lo svolgimento di manifestazioni ludico-sportive in mare. A seguito degli accertamenti, svolti anche mediante l'analisi dei contenuti pubblicati sui canali social utilizzati per promuovere l'evento, è stato individuato il presunto organizzatore dell'iniziativa, al quale è stata contestata una multa di 2.064 euro.